Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

Садыр Жапаров: Есть силы, которые раздают оружие для контрреволюции

46  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Садыр Жапаров предупредил, что есть силы, которые готовят контрреволюцию в Кыргызстане и уже раздают оружие населени. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

- Есть некие силы, которые готовят контрреволюцию. Уже этой ночью возможны вооруженные конфликты, - предупредил Жапаров.

Однако он отказался называть имена провокаторов, пообещав предоставить информацию позже.

Напомним, часть депутатов в гостинице "Достук" избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Он считает себя единственным легитимным премьер-министром. Однако другие партии не признали его главой кабмина и заняли дом правительства, где сейчас проходит их встреча и где обсуждается состав нового правительства, которое возглавит Тилек Токтогазиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392791
Теги:
революция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  