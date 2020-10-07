Садыр Жапаров: Есть силы, которые раздают оружие для контрреволюции

Садыр Жапаров предупредил, что есть силы, которые готовят контрреволюцию в Кыргызстане и уже раздают оружие населени. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

- Есть некие силы, которые готовят контрреволюцию. Уже этой ночью возможны вооруженные конфликты, - предупредил Жапаров.

Однако он отказался называть имена провокаторов, пообещав предоставить информацию позже.

Напомним, часть депутатов в гостинице "Достук" избрали премьер-министром Садыра Жапарова. Он считает себя единственным легитимным премьер-министром. Однако другие партии не признали его главой кабмина и заняли дом правительства, где сейчас проходит их встреча и где обсуждается состав нового правительства, которое возглавит Тилек Токтогазиев.