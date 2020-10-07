МДС призывает власти страны обеспечить защиту частной собственности

Международный деловой совет (МДС) призывает все государственные органы страны обеспечить защиту частной собственности, особенно крупных экономических объектов республики.

МДС выражает обеспокоенность в связи с сообщениями в СМИ о том, что сразу несколько крупных предприятий подверглись захвату со стороны неизвестных лиц.

Сообщается о нападении на компании, разрабатывающие золоторудные месторождения Джеруй, Иштамберды, Джамгыр, Терексай и другие. Приостановлены работы в целях безопасности на месторождении Бозымчак.

Поступила информация о попытках захвата ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom), офиса "Кумтор Голд Компани" в Бишкеке и других.

Приостановка этих предприятий грозит срывом намеченных планов и серьезными экономическими последствиями.

Мы призываем к восстановлению законности на этих производствах, а также обеспечить сохранность имущества и бесперебойную работу на других крупных предприятиях страны.

Бюджет Кыргызстана может потерять огромные суммы доходов, а инвестиционный имидж страны резко ухудшится. Это особенно опасно в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией.

Мы призываем правоохранительные органы и местные власти гарантировать безопасную и непрерывную деятельность промышленных предприятий, ведь именно соблюдение законности в экономике поможет обеспечить Кыргызстану посткризисное развитие.

МДС, совместно с другими бизнес-ассоциациями и народными дружинами, прилагает все усилия в этом направлении. Мы считаем, что необходимо объединение всех сторон для возвращения Кыргызстана в правовое поле, в соответствии с действующей Конституцией и законами. Прежде всего, государственные органы должны обеспечить бесперебойную работу правоохранительных органов.

Компании, которые столкнулись с фактами незаконного захвата и нарушения прав собственности, могут параллельно с обращениями в другие организации связаться напрямую с МДС через Telegram-канал https://t.me/joinchat/D-lMzE4Yg-Swk4xMIdbj2A.