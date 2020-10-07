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Кто заплатит за лечение? Пенсионера во время митинга ранили

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- Бакыт Басарбек
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Пенсионер Турусбек Дуйшеев был ранен во время митинга в Бишкеке. Теперь он проходит лечение в медицинском центре "Юрфа". Об этом редакции VB.KG рассказал политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, возмутительно, что пенсионера бросили на произвол судьбы.

- Он вышел на митинг по зову организаторов, получил ранение, теперь ему нужно заплатить за томографию 7 тысяч сомов, но у него нет таких денег. Где все организаторы митинга? Почему они ему не помогают? То есть на митинге он был нужен, а теперь, когда получил ранение, стал не нужен, - сказал Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/392795
Теги:
митинг, ранение, Бишкек
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