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Тимур Саралаев напомнил лидерам партий про отопительный сезон и коронавирус

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- Бакыт Басарбек
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Общественный деятель Тимур Саралаев призвал политические силы страны во избежание тяжёлых последствий сесть незамедлительно за стол переговоров.

"Обращаюсь ко всем кыргызстанцам и активистам, политическим силам.

Сегодня Кыргызстан благодаря действиям отдельных политиков находится в глубочайшем политическом кризисе. К огромному сожалению, ряд политиков думают только о своем благе, их лозунги и призывы только формально выражают интересы государства и народа Кыргызстана.

К сожалению, между политическими силами полностью отсутствует консенсус, стороны, злоупотребляя эмоциональным состоянием молодёжи, продвигают только свои личные, корыстные интересы. Интересы же граждан остались за бортом, фактически о них никто не думает, а ведь на носу зимний отопительный сезон, кроме того пандемию коронавируса еще никто не отменял.

Благодаря непродуманным действиям команды президента Жээнбекова и отдельных партий, участвовавших в парламентских выборах, в стране политический кризис, который угрожает перейти в катастрофические размеры.

Сторонникам и самим политическим силам необходимо в срочном порядке сесть за стол переговоров.

Пора прекратить делить страну и народ. Кыргызстан не туша козла с которой играют в Кок-Бору, необходимо не допустить новых жертв. Наша республика на грани гражданской войны, стране нужна стабильность и нужно вернуть ее в правовое политическое поле.

В случае продолжения кризиса, Кыргызстану реально угрожает в ближайшем времени международная экономическая и политическая изоляция, а это фатально для нашего государства.

Здоровые политические силы, адекватная молодёжь должны быть на стороне легитимности и правопорядка", - говорится в обращении Саралаева.


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URL: https://www.vb.kg/392799
Теги:
митинг, партии, Кыргызстан, активисты
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