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Депутаты не смогли выдвинуть импичмент Жээнбекову. Не было кворума

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- Екатерина Улитина
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Депутаты VI созыва сегодня вечером пытались собрать внеочередную сессию Жогорку Кенеша, однако на встречу не пришло достаточно нардепов, чтобы объявить кворум. В итоге заседание не состоялось.

В ходе встречи назначенный спикер Мыктыбек Абдылдаев подтвердил, что накануне за Садыра Жапарова в качестве премьер-министра проголосовали по доверенностям Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров и Искендер Матраимов. Об этом сообщила Эльвира Сурабалдиева в своем Твиттере.

"Мыктыбек Абдылдаев отказался подписать документ об импичменте президенту Жээнбекову С.Ш. Как и депутат Айнура Аскарова", - написала Сурабалдиева.

На заседании отметила, что депутаты не пришли на это заседание, так как не хотят выдвигать президенту импичмент.

Напомним, вчера депутаты ЖК на внеочередном заседании утвердили Садыра Жапарова премьер-министром. Список поддержавших его кандидатуру депутатов не был предоставлен. Сегодня на пресс-конференции Жапаров заявил, что и сам не видел протокола голосования и не знает, кто за него голосовал.


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URL: https://www.vb.kg/392804
Теги:
Мыктыбек Абдылдаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева
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