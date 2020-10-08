Российская авиабаза в Кыргызстане перешла на усиленный режим

На режим усиления противодействия терроризму переведена российская авиабаза "Кант" в Кыргызстане. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Центральный военный округ РФ, которому подчинен данный объект.

Как отмечается, данная мера предпринята "в целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Кыргызской Республике". Вместе с тем, изменение режима не повлияло на привычный график функционирования базы. "Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности…проводятся в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

В частности, сейчас осуществляется подготовка подразделений базы к итоговой проверке за 2020 учебный год. Эта проверка в соответствии с планом будет проведена комиссией Центрального военного округа.

Авиационная российская военная база "Кант" структурно входит в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. В этом качестве выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Сам Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит и ряд заграничных объектов: авиабаза "Кант" в Кыргызстане, 201-я военная база на территории Таджикистана, а также подразделения на территории Казахстана.