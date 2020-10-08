"Лица, назначены на должности глав МСУ и мэров без голосования, незаконны"

Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики призывает действовать в правовом русле, относительно снятия и назначения на должности глав айыл окмоту и мэров городов. Об этом написали в своем обращении.

Они напомнили, что глава айыл окмоту, мэр города не назначаются каким-либо государственным органом или самостоятельно местным сообществом.

- Главы айыл окмоту и мэры городов избираются представителями народа – депутатами местных кенешей, в случае назначения выборов Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР (ЦИК КР) согласно законодательству КР. В связи с политической ситуацией в стране, за последние дни поступают очень много обращений о легитимности действий отдельных групп граждан, которые вынуждают уйти с должности по собственному желанию глав айыл окмоту и мэров городов, при этом назначая вместо них новых лиц, без соблюдения процедуры избрания через депутатов местных кенешей. Даже в случае ухода с должности действующего главы айыл окмоту и мэра города по собственному желанию, исполнение обязанностей возлагается на вице-мэра (первого), заместителя главы айыл окмоту (ответственного секретаря), - отмечается в сообщении.

В случае досрочного освобождения главы айыл окмоту и мэра города от занимаемой должности (по собственному желанию, недоверие, иные случаи) ЦИК КР назначает выборы мэра города, главы айыл окмоту не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии.

- Действия и акты принятые лицами, назначенными на должности глав айыл окмоту и мэров городов, без соблюдения законодательства и выборного процесса могут быть в будущем оспорены в суде и признаны недействительными. В связи с этим Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики обращается к вам с просьбой все действия проводить в правовом поле! - говорится в обращении.