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ГСБЭП: "Бакир Таиров выполняет в прежнем режиме обязанности главы службы"

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- Виктория Гунгер
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Коллектив ГСБЭП не допустит постороннее вмешательство в деятельность Службы. Об этом VB.KG сообщили в Финполиции.

Как отмечается, председатель Бакир Таиров выполняет в прежнем режиме ранее возложенные на него обязанности.

- А. Жумагулов, замещающий должность и.о. председателя, вернулся на ранее занимаемую должность начальника управления ГСБЭП. Личный состав ГСБЭП переведен на усиленный режим несения службы. Коллектив ГСБЭП при поддержке народного движения не допустит постороннее вмешательство в деятельность Службы, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/392818
Теги:
Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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