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Азиз Суракматов вернулся в мэрию. У здания проходит митинг

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- Екатерина Улитина
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Мэр Азиз Суракматов вернулся на работу в мэрию. В настоящее время у здания муниципалитета проходит митинг. Люди поддерживают возвращения мэра.

Напомним, утром после захвата Белого дома в мэрии объявился самопровозглашенный мэр от партии "Республика". Однако уже на следующее утро его сместили, исполнять обязанности градоначальника стал вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Отметим, что юридически Азиз суракматов не уходил с поста несмотря на написанное заявление. Отставку мэра должен принять Бишкекский городской кенеш, который не собирался на сессию.


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URL: https://www.vb.kg/392821
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек
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