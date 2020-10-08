Азиз Суракматов вернулся в мэрию. У здания проходит митинг

Мэр Азиз Суракматов вернулся на работу в мэрию. В настоящее время у здания муниципалитета проходит митинг. Люди поддерживают возвращения мэра.

Напомним, утром после захвата Белого дома в мэрии объявился самопровозглашенный мэр от партии "Республика". Однако уже на следующее утро его сместили, исполнять обязанности градоначальника стал вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Отметим, что юридически Азиз суракматов не уходил с поста несмотря на написанное заявление. Отставку мэра должен принять Бишкекский городской кенеш, который не собирался на сессию.