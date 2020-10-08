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Обстановка возле Дома правительства КР относительно спокойная. Фоторепортаж

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- Оксана Гут
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Обстановка в Бишкеке у здания Правительства относительно спокойная. Ранее сообщалось, что сюда стекаются люди.

Народные дружинники следят за правопорядком. Их можно отличить по белым или красный повязкам на рукаве. На них обязательно должна быть надпись ДНД.

По некоторым данным, внутри здания находятся Данияр Аттокуров и брат Садыра Жапарова.

Как сообщили Vb.kg дружинники, многие из них стоят здесь с ночи. Им дано одно указание - в здание никого не пускать, кроме действующих сотрудников аппарата правительства с предъявление удостоверения.


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URL: https://www.vb.kg/392823
Теги:
массовые беспорядки, митинг, правительство, Бишкек, Кыргызстан
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