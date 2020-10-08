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Коллектив Минфина восстал против главы ведомства Бактыгуль Жеенбаевой

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- Виктория Гунгер
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Коллектив Министерства финансов выражает крайнее недовольство относительно некомпетентности Бактыгуль Жеенбаевой, отсутствии у нее профессионализма в работе Министерства финансов и отсутствии опыта работы на государственной службе. Об этом заявлено в обращении коллектива Минфина.

По их словам, за время ее работы министром финансов проводилась политика разделения коллектива на "своих" и "неугодных", организации интриг и массового увольнения, что создавало нерабочую атмосферу в коллективе.

- Во время ее работы министром было уволено и уволилось свыше 100 сотрудников министерства, профессионалов в своей деятельности с многолетним стажем и опытом работы. На их места были приняты малограмотные и некомпетентные кадры. По ее поручениям разрабатывались положения, приводящие к ухудшению условий труда сотрудников и рабочего процесса, снижению производительности и эффективности работы сотрудников, что, в свою очередь, негативно сказалось на качестве подготовки и исполнения бюджета, - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов Кыргызской Республики 5 октября 2020 года провели экстренное собрание коллектива с представителями народа и признали народную власть, а также приняли коллективное решение о выражении недоверия министру финансов Жеенбаевой Бактыгуль. После чего, она покинула свое рабочее место.

- В процессе ежедневной работы ею неоднократно допускались унижения, оскорбления сотрудников, звучали постоянные угрозы об увольнении, ротации или понижении в должности, что привело к утечке профессиональных кадров из системы Министерства финансов. Кроме того, ею оказывалось давление на сотрудников для принятия решений в её интересах, а также проводилась политика ущемления прав сотрудников путем нарушения законодательства в части трудового распорядка и организационной работы Министерства финансов, выраженная в непредоставлении трудовых отпусков, отгулов, выхода из здания министерства по окончании рабочего дня. Важно отметить, что по ее поручениям проводилось несвоевременное финансирование системы здравоохранения в январе-апреле этого года, которое привело к массовому заражению медицинских работников из-за отсутствия средств индивидуальной защиты (СИЗ), к закупке лекарственных средств по завышенным ценам в несколько раз, что привело впоследствии к огромному ущербу государственного бюджета и потерям человеческих жизней. Но, учитывая то, что она является ставленником и приближенным человеком президента Сооронбая Жээнбекова, не была привлечена к ответственности за последствия по распространению пандемии, - подчеркивают сотрудники Минфина.

Коллектив Министерства финансов считает, что Бактыгуль Жеенбаева не имеет морального права занимать эту должность и коллектив не желает работать под ее руководством в дальнейшем, добавляется в обращении.


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URL: https://www.vb.kg/392826
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