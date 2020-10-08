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Правительство вернулось к работе. Какие вопросы обсуждались?

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- Екатерина Улитина
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Прошло аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений аппарата правительства Кыргызской Республики по обсуждению ряда текущих актуальных вопросов.

В ходе совещания было подчеркнуто, что несмотря на сложившуюся общественно-политическую ситуацию в стране, пандемия коронавирусной инфекции набирает силу.

Так, за сутки опасной болезнью заразилось 245 граждан, зафиксированы и смертельные случаи. Учитывая складывающуюся ситуацию, была отмечена необходимость активизации работы по соблюдению гражданами установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Одним из главных вопросов совещания стало исполнение республиканского бюджета с учетом наступающего в 2021 году пика выплат по внешнему долгу и продолжающейся работе по его реструктуризации.

"Несмотря на все сложности, государственные органы продолжат исполнение всех взятых на себя ранее социальных обязательств", - отметили участники совещания.

Кроме того, руководители государственных органов обсудили вопрос подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

"Все социальные учреждения должны быть обеспечены твёрдым топливом в необходимом количестве, а теплоэлектроцентрали полностью готовы к отопительному сезону", - было подчеркнуто на совещании.

Всем соответствующим государственным органам поручено вести работу в установленном порядке и не покидать свои рабочие места.


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URL: https://www.vb.kg/392828
Теги:
бюджет, правительство, Кыргызстан, коронавирус
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