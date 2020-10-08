Мигрантов призвали взять власть в Кыргызстане в свои руки

Общественный деятель Тимур Саралаев призвал мигрантские организации внести свою реальную лепту в ход судьбоносных политических процессов Кыргызстана, не ограничиваясь только заявлениями.

По его словам, все эти заявление уже никто не воспринимает.

"Сегодня, когда политики и различные дилетанты рвут себе глотки и пытаются урвать кусок власти, а истинные патриоты Кыргызстана, которые во все времена по-настоящему отстаивали интересы простого народа за рубежом и искренне болели за страну, к сожалению, оставались и остаются без должного внимания.

В этот тяжелейший для нас период, когда многие политические партии, политики дискредитировали себя и из-за них наше общество полностью разобщено по идеологическим, клановым, корпоративным, партийным и иным интересам одной из конструктивных, конкурентоспособных и самое главное по настоящему искренних, патриотическими созидательными силами могут выступить только лидеры и активисты общественных организаций, трудящихся за рубежом, особенно в России и в г.Москве.

Я уверен в том, что в данное время наш народ может довериться только им, т.к., именно они одни из самых первых реагируют на вызовы и оказывают поддержку своему народу и государству, при этом ничего не просят взамен. Ярким примером этого является период пандемии, когда чиновники воровали и обогащались за счет страданий народа, лидеры, активисты и волонтеры мигрантских организаций за свои средства отправляли тонны и тонны лекарственных препаратов, чтобы спасти народ Кыргызстана.

Уважаемые лидеры, активисты и волонтеры диаспоральных общественных организаций наступило ваше время внести свою лепту в ход судьбоносных политических процессов нашей страны, я искренне верю в ваш патриотизм и ваши высокие моральные принципы. Не оставайтесь на стороне от процессов, не ограничивайтесь только дистанционными заявлениями, к сожалению, их в данное время никто не воспринимает. Призываю Вас принять прямое участие в политических процессах, не позволяйте тем, кто годами злоупотреблял вашим доверием вновь прийти к власти, придите сами!", - заявил Саралаев.