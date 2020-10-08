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Ветераны спецслужб, вооруженных сил и МВД сделали обращение к кыргызстанцам

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- Оксана Гут
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Ветераны спецслужб, вооруженных сил и правоохранительных органов Кыргызской Республики сделали обращение к кыргызстанцам.

Редакция VB.KG публикует текст обращения полностью.

"Уважаемые кыргызстанцы!

В настоящее время в стране сложилась критическая ситуация. Целостность и независимость Кыргызстана в опасности. Уже несколько дней наша страна живет в хаосе. Этим пользуются криминальные группировки, идет захват власти, объектов госуправления, народного хозяйства. Мы не должны допускать уничтожение государственного имущества и частной собственности.

Поэтому, мы ветераны, обращаемся ко всем гражданам, неравнодушным к судьбе нашей страны, в эти трудные минуты объединиться в целях стабилизации общественно-политической обстановки. Призываем все стороны – депутатов ЖК, лидеров политических партий, молодежных движений, общественных организаций - сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу по скорейшему установлению легитимных институтов власти.

Обращаемся также к молодежи, которая является настоящим и будущим нашего государства. Отдельные из них, к сожалению, под влиянием криминальных и преступных элементов, становятся орудием для достижения их корыстных целей. В отдельных случаях молодыми людьми совершаются противоправные действия в отношении режимных объектов, которые по законодательству охраняются государством. Силовой захват режимных объектов, подпадающих под государственную охрану, может привести к трагическим последствиям. Призываем отказаться от любых деструктивных намерений по захвату особо охраняемых зданий и объектов. Лидеры политических партий, общественных и молодежных движений не должны забывать об ответственности за необдуманные силовые незаконные действия своих сторонников.

Мы должны помнить, что Родина у нас одна и мы за нее в ответе!".

Ветераны ГКНБ КР, ГШ КР, МВД КР, ГПС КР, МЧС КР, ГСБЭП КР.


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URL: https://www.vb.kg/392836
Теги:
ветераны, митинг, ГСБЭП, безопасность, Кыргызстан, независимое государство, ГКНБ, МВД, МЧС
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