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В Кыргызстане примут меры по недопущению ухудшения криминогенной ситуации

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- Оксана Гут
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8 октября в зале Коллегии ГКНБ КР состоялось совещание под председательством и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых структур и правоохранительных органов Омурбека Суваналиева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В данном мероприятии приняли участие секретариат Совета безопасности и руководители ГКНБ, ГДКО, Генштаба, МВД, ГПС, ГСИН, ГСБЭП, ГСФР и МЧС КР.

На совещании были обсуждены вопросы по стабилизации общественно-политической ситуации в стране и острой необходимости консолидировать деятельность спецслужбы, правоохранительных органов и Вооруженных Сил для защиты личности, общества и государства. А также своевременного реагирования на существующие вызовы и угрозы Кыргызской Республике и возвращения системы государственного управления в правовое русло.

Заслушав информацию Омурбек Суваналиева об обстановке в Кыргызской Республике, присутствующие приняли протокол "О мерах обеспечения безопасности и правопорядка в КР в связи событиями 5 октября 2020 года". Он состоит из 12 пунктов, где обозначены основные приоритеты в обеспечении безопасности и правопорядка.

1. Все силовые структуры Кыргызской Республики должны проявить сознательность и объединиться в интересах обеспечения стабильности в стране.

2. Принять необходимые меры по улучшению морально психологического состояния личного состава. Обеспечить сохранность жизни и здоровья личного состава, а также оружия, боеприпасов, военной, специальной и другой техники и имущества.

3. Обеспечить четкое и всестороннее взаимодействие на всех уровнях, в том числе с привлечением добровольных народных дружин. Выработать и принять единый совместный план при проведении специальных мероприятий с четким разграничением функций, задач, полномочий и зон ответственности в районах возможных очагов нестабильности.

4. Не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, а также жестко пресекать попытки оказания влияния криминалитета на различные политические силы в республике, стремление дестабилизировать и деморализовать органы государственной власти. Провести активные мероприятия по нейтрализации деятельности криминальных элементов и организованных преступных групп, в том числе по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. Принять меры по недопущению дестабилизации ситуации в учреждениях пенитенциарной системы и исключению воздействия криминальных элементов из вне на спец. контингент.

5. Взять под усиленную охрану стратегические и другие важные объекты, а также обеспечить защиту объектов государственной и частной собственности.

6. Оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил, в том числе провокационных действий на межрегиональной и межэтнической почве, а также воспрепятствования деятельности государственных органов и объектов частной собственности, самовольных захватов различных объектов.

7. Используя возможности ведомственных пресс-служб, оперативно реагировать на факты распространения в Интернет-ресурсах, СМИ, через операторов мобильной связи, в местах массового скопления людей публикаций, разжигающих межрегиональную рознь, сепаратистские и националистические проявления, призывов к мародерству и грабежам.

8. Усилить охрану на наиболее уязвимых участках границы с

целью предотвращения любых попыток незаконного ее пересечения вне пунктов пропуска. Обеспечить надлежащий контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Реализовать меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, проникновения на территорию Кыргызской Республики террористических групп и бандформирований.

9. Правоохранительным органам в установленном законодательством порядке закрыть выезд из страны граждан, в том числе должностных лиц, причастных к совершению противоправных действий.

10. Координирующую роль по поддержанию общественного порядка возложить на Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

11. Вооруженные Силы, спецслужбы и правоохранительных органы находятся вне политики, не являются инструментом политических партий и других групп интересов, а также должны решать задачи в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе направленные на обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности страны.

12. Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные силы

Кыргызской Республики требуют от всех политических сил республики в интересах каждого кыргызстанца сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности.


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URL: https://www.vb.kg/392838
Теги:
ГКНБ, ГСИН, МВД, Омурбек Суваналиев, правительство, ГСБЭП, Генеральный штаб, безопасность, преступление, Кыргызстан, криминал
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