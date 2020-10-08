В шаге от гражданской войны? Политики начали переговоры

Накануне вечером депутаты тайно собрались в отеле "Жаннат", чтобы провести внеочередное заседание и на правах "единственного легитимного органа власти" решить дальнейшую судьбу государства. Правда, собрать кворум им так и не удалось, но они постарались запустить процедуру импичмента все еще действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Учитывая прежнюю работу шестого созыва не удивительно, что судьбоносное, на первый взгляд, собрание превратилось в фарс: Эльвира Сурабалдиева вела прямой эфир для своих подписчиков, другие депутаты возмущались из-за этого, а Рыскелди Момбеков и вовсе увлеченно ковырял в носу (в буквальном смысле слова).

В итоге заседание не состоялось. Однако, кое-что депутаты все-таки смогли сделать, а именно начали сбор подписей для отстранения от должности президента. Пока неизвестно удалось ли им собрать нужное количество подписей. Также неизвестно, какой повод депутаты выбрали для импичмента. А ведь обвинение в преступлении - это необходимое условие для отстранения главы государства. Процедура досрочного прекращения полномочий вообще очень сложная и длительная - за пару недель уложиться невозможно, а значит есть силы, которым на руку долгоиграющий политический кризис и установившееся безвластие в стране.

Когда полномочия президента прекращаются досрочно?

Досрочное прекращение полномочий президента описано в Конституции.

1. Отставка по его заявлению;

2. Отрешение от должности в предусмотренном настоящей Конституцией порядке;

3. При невозможности осуществления полномочий по болезни или в случае его смерти.

Сейчас речь идет об отрешении от должности, эту процедуру еще называют импичмент. Она также описана в Конституции.

Президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением Генерального прокурора о наличии в действиях Президента признаков преступления. Решение Жогорку Кенеша о выдвижении обвинения против Президента для отрешения его от должности должно быть принято большинством от общего числа депутатов Жогорку Кенеша по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Жогорку Кенешем. Решение Жогорку Кенеша об отрешении Президента от должности должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения против Президента. Если в этот срок решение Жогорку Кенеша не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Вчера депутаты попытались запустить этот процесс. Согласно Конституции инициатива должна исходить от не менее чем одной трети депутатов (40 человек). После этого, в ЖК должна быть создана специальная комиссия (чтобы создать и утвердить комиссию все-таки придется собрать кворум). Комиссия должна составить обвинение в преступлении в отношении президента. После этого большинство депутатов должны проголосовать завершение комиссии.

Но и это еще не все. Если решение об импичменте получит большинство голосов, заключение комиссии ЖК направят в Генеральную прокуратуру, которая должна подтвердить, что в действиях президента имеется состав преступления. Только после этого вопрос выносят на заседание Жогорку Кенеша, где за отставку должны проголосовать не менее 80 депутатов.

Одним словом, этот процесс не получится быстрым и тем более легким. Политические стычки будут продолжаться. Судя по повестке сегодняшнего дня, тема возможного импичмента сошла на нет или отложена на более поздний срок.

Так что же происходит?

Если вчера главной темой было назначение нового премьер-министры и назначение на этот пост "молодого и незапятнанного" Тилека Токтогазиева, то сегодня вопрос не поднимают даже сами инициаторы. Также не слышно новостей от координационных советов, которые еще вчера спешили заявить, что они единственные в стране, имеют право решать вопросы по наведению порядка.

Затянувшееся молчание может говорить о том, что стороны наконец решили пойти на контакт и завершить противостояние. Сейчас силы разделены таким образом, что органы милиции, ГКНБ и Совбеза оказались в руках одних людей (которые, по крайне мере пока, не имеют юридического права называть себя министрами или председателями), здания Дома правительства, мэрий Бишкека и Оша оцеплены людьми, которых называют сторонниками Садыра Жапарова, претендующего на пост премьера.

Если переговоры между политиками пройдут успешно, то есть надежда, что наметившийся политический кризис разрешится. В противном случае Кыргызстан может оказаться в шаге от гражданской войны и руководства полевых командиров.