Абдылдаев – Жээнбекову: Страна не может жить в режиме ожидания

Сегодня, 8 октября, Торага Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев провел переговоры с Президентом КР Сооронбаем Жээнбековым. В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Жээнбекова, была обсуждена текущая политическая ситуация в стране.

"Торага, сообщив о предпринимаемых мерах Жогорку Кенеша для стабилизации ситуации в стране и вхождения в правовое русло, озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения. Он также поставил в известность президента о том, что ряд парламентариев инициировал процедуру импичмента.

М.Абдылдаев отметил, что, несмотря на трудность принимаемых решений, необходимо в кратчайшие сроки принять меры выхода из сложившейся ситуации. "Потому что страна не может жить в режиме ожидания", добавил М.Абдылдаев, - сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.