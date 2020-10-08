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Абдылдаев – Жээнбекову: Страна не может жить в режиме ожидания

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- Александр Тузов
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Сегодня, 8 октября, Торага Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев провел переговоры с Президентом КР Сооронбаем Жээнбековым. В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Жээнбекова, была обсуждена текущая политическая ситуация в стране.

"Торага, сообщив о предпринимаемых мерах Жогорку Кенеша для стабилизации ситуации в стране и вхождения в правовое русло, озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения. Он также поставил в известность президента о том, что ряд парламентариев инициировал процедуру импичмента.

М.Абдылдаев отметил, что, несмотря на трудность принимаемых решений, необходимо в кратчайшие сроки принять меры выхода из сложившейся ситуации. "Потому что страна не может жить в режиме ожидания", добавил М.Абдылдаев, - сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/392842
Теги:
Мыктыбек Абдылдаев, Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кенеш
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