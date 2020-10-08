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В Кыргызстане формируют альтернативное новое временное правительство

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане формируют альтернативное новое правительство. Об этом заявил Равшан Джеенбеков в ходе экстренного гражданского форума.

Он отметил, что в координационный совет под руководством Адахана Мадумарова вошли 13 партий, которые участвовали на выборах в Жогорку Кенеш. Они проводят переговоры с политиками и ищут возможные варианты выхода из кризиса.

- В Кыргызстане формируют альтернативное новое правительство. Мы призываем все силы сесть за стол переговоров, - сказал Джеенбеков.

Известно, что на пост премьер-министра уже выдвинули нескольких претендентов - Тилека Токтогазиева, Омурбека Бабанова, Клару Сооронкулову.

Тем временем, Садыр Жапаров считает себя лигитимным премьер-министром и занял Дом правительства.


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URL: https://www.vb.kg/392848
Теги:
Омурбек Бабанов, Равшан Жээнбеков, правительство, Кыргызстан, Клара Сооронкулова, премьер-министр
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