В Кыргызстане формируют альтернативное новое временное правительство

В Кыргызстане формируют альтернативное новое правительство. Об этом заявил Равшан Джеенбеков в ходе экстренного гражданского форума.

Он отметил, что в координационный совет под руководством Адахана Мадумарова вошли 13 партий, которые участвовали на выборах в Жогорку Кенеш. Они проводят переговоры с политиками и ищут возможные варианты выхода из кризиса.

- В Кыргызстане формируют альтернативное новое правительство. Мы призываем все силы сесть за стол переговоров, - сказал Джеенбеков.

Известно, что на пост премьер-министра уже выдвинули нескольких претендентов - Тилека Токтогазиева, Омурбека Бабанова, Клару Сооронкулову.

Тем временем, Садыр Жапаров считает себя лигитимным премьер-министром и занял Дом правительства.