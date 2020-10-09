Победа приходит к упорным! Богдан на колесах победил болезнь

Велоспорт и плавание помогли 55–летнему бишкекчанину Богдану Плотникову восстановиться после онкологической операции и инфаркта. Сейчас он один из самых активных сторонников здорового образа жизни и мечтает принять участие в любительских гонках на байке за рубежом.

Недавно завершилась велогонка, организованная православными священниками Кыргызстана. Спортсмены–любители за восемь дней побывали во всех храмах Прииссыккулья. Впечатления от этой поездки у Плотникова - огромные.

- Вообще–то я некрещеный и особо неверующий человек, - признался он. - Но увиденное, знакомства со священнослужителями поразили меня. В церкви села Ананьева служит 70–летний отец Виктор. Он на свои более чем скромные средства ремонтирует свой приход, регулярно проводит службы и ездит, несмотря на солидный возраст, в любую погоду на велосипеде. Культурный, безгранично преданный Господу человек.

Отец Виктор отвез столичных байкеров к месту упокоения святого Ильи. Этот реально живший у нас человек прятался от большевиков высоко в горах, вел аскетическую жизнь, ежедневно по нескольку часов в день читал молитвы. Жители Ананьева знали о местонахождении Ильи, но ничего не сказали о нем сбившимся с ног в его поисках чекистам.

А настоятель церкви села Тюп показал путешественникам место расстрела репрессированных иссыккульцев - Бабью балку. Там установлен большой металлический крест в память о безвинно погибших людях. Но новые поколения забывают свою историю. За могилой ухаживают только священники.

Столичные байкеры побывали и в православном храме Каракола. Каким–то чудом уцелело это здание, построенное в конце XIX века. После революции коммунисты хранили в нем зерно, потом переделали под школу и только после 1991 года церковь вновь стала принимать прихожан.

- Невероятной красоты здание, - рассказал Плотников. - Если бы не стал заниматься велоспортом, этого не увидел бы, да и об истории Кыргызстана мало бы что знал. Очевидно, Богу было угодно привести меня к познанию родного края через болезни и спорт.

Богдан долгие годы работал следователем в правоохранительных и фискальных органах республики. Работа была нервная, как говорит он сам, приходилось пахать на износ, постоянно испытывать стрессы. За здоровьем следить было некогда. Пытаясь хоть как–то взбодриться, выкуривал по две пачки сигарет в день. И уж если говорить честно, принимал "тонизирующие" напитки. В результате на одном из медосмотров у Плотникова был обнаружен рак третьей степени. Метастазы уже подступали к горлу, а офицеру не было еще и сорока лет.

Медики вытащили Плотникова с того света. После операции он прошел еще несколько сеансов лучевой терапии и стал инвалидом. Из–за малоподвижного образа жизни вес подпрыгнул до 120 килограммов, мучили слабость, одышка, целый букет недомоганий.

И через несколько лет Плотников свалился с обширным инфарктом. Начались нескончаемые капельницы, прием лекарств, соблюдение жестких диет.

Только через два года интенсивного лечения врач–кардиолог сказал ему: "Теперь все зависит только от тебя. Будешь хандрить, лежать на диване - болячки сразу проснутся и родные отвезут тебя туда, откуда уже не возвращаются". Выходя из кабинета врача, Плотников твердо решил заняться спортом.

Сначала записался в секцию плавания. Первые метры в воде давались невероятно трудно. Даже 50 метров не удавалось проплыть. И так продолжалось месяцы, но Богдан не сдавался. Понимал: надо сделать все, чтобы жить. Постепенно дела стали улучшаться. Плотников до сих пор считает для себя праздником тот час, когда ему удалось преодолеть брассом минимальную дистанцию. Сейчас он уже может проплыть 300 и более метров.

- Я не хотел, - признается Плотников, - быть развалюхой в 40 с лишним лет, обузой для родных, видеть сочувствующие взгляды друзей и знакомых. Такой финиш был не для меня. Поэтому и греб через силу, превозмогал себя. Выбор был однозначным: или утонуть в прямом и переносном смысле, или стать нормальным дееспособным человеком.

Вот говорят: "Победа приходит к сильнейшим". Не очень точное выражение. Успеха в любых делах достигают только самые упорные, волевые люди. Когда эти качества у человека есть, то и сила появляется, и победа не заставит себя долго ждать. Знаете, когда Плотников понял, что победил свои хворобы? Когда сбросил чуть ли не 40 килограммов собственного веса. До занятий в бассейне он весил 120 килограммов, а сейчас - 80, ну иногда чуть больше.

Врачи также советовали Богдану заняться оздоровительным бегом, но наматывать километры на своих двоих он не любил еще с юности. Решил делать это на велосипеде. Купил для начала не очень дорогую китайскую модель, привел ее в порядок. Первые километры новоявленному байкеру дались легко, а вот потом... Ноги отказывались крутить педали, в глазах появлялся туман, нечем было дышать. Расстояние в 6 километров от дома до плавательного бассейна "Дельфин" казалось ему нескончаемым.

В тот вечер Богдан с досады решил больше не садиться на велосипед. "Хватит с меня одного плавания", - подумал он. А на следующее утро ему стало стыдно за эту минуту слабости. Он заставил себя снова сесть в седло своего байка.

Сначала хотел ограничиться трассой в шесть километров. Человеку ведь свойственно жалеть себя. Вот и к Плотникову закрадывались такие мыслишки: "А может, не стоит упорствовать? Такие болезни перенес, да и возраст уже. За молодыми все равно не угонишься". Но спорт, пусть и любительский, таит в себе огромную притягательную силу. Вскоре Богдану захотелось больших расстояний и в хорошей компании. Через Интернет Богдан нашел сайты бишкекских велоклубов, внедрился в них.

И теперь более активного байкера–любителя в Бишкеке не найти! Плотников участвует во всех городских гонках, увлекся велоориентированием, полюбил горные трассы. Вы можете себе представить, что человек, перенесший инфаркт и онкологическое заболевание, в состоянии совершить кросс по заоблачному Суусамыру? Богдан Плотников может! А в нынешнем году байкер успешно прошел тесты для участия в международной гонке, но пока с визой не срослось. Однако упрямый Плотников обязательно домчится на своем байке до Парижа. Есть у него такая дерзкая мечта. А пока он намерен вместе со своими товарищами совершить велопутешествие по Узбекистану и усиленно готовится к нему.

Не так давно Плотников купил крутой велосипед, яркую форму, каску. Теперь уже и не поймешь, кто едет - професионал или любитель. В таком прикиде и во Франции не грех показаться.

Примерно год назад Богдан на всякий случай заглянул к врачу–кардиологу. Доктор внимательно обследовал его, заставил сделать кардиограмму, пройти несколько других исследований, а потом сказал: "Плотников, мне кажется, у тебя новое сердце появилось. Открой секрет - где ты его взял?!".