Президент уйдет, когда события в стране вернутся в правовое русло

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ночь с 8 на 9 октября сделал официальное заявление. В нем говорится о его готовности уйти в отставку при определенных условиях.

Приводим полный текст президентского обращения.

"Дорогие соотечественники!

Политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.

Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.

Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и Указ президента.

Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша.

Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.

Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества.

Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики.

Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!"

Отметим, сегодня в Бишкеке ожидается несколько митингов: акция в поддержку Сооронбая Жээнбекова, митинг сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, мирный марш против ОПГ, а также мининг сторонников Садыра Жапарова.

Такое количество разнообразных протестных акций свидетельствует, что политическим силам в стране пока не удается договориться самостоятельно. В связи с этим, вероятно и появилось обращение Сооронбая Жээнбекова. Так глава государства дает понять оппозиции, что все их претензии к власти могут быть сняты законным путем, что вовсе необязательно ввергать страну в общественно-политический хаос. Однако, понятно, что все его предложения по легимитизации революционеров могут "погибнуть" в парламенте, некоторые члены которого также активно участвуют в нынешних событиях.

Что если инициатива президента будет принята обществом и политиками, то, скорее всего, дальше Кыргызстан будет двигаться по беларускому сценарию. Такой вариант приемлем для многих геополитических игроков, в том числе для Россия.