Президент уйдет, когда события в стране вернутся в правовое русло

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ночь с 8 на 9 октября сделал официальное заявление. В нем говорится о его готовности уйти в отставку при определенных условиях.
Приводим полный текст президентского обращения.
"Дорогие соотечественники!
Политическая ситуация в стране достигла критической точки.
Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.
Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.
Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и Указ президента.
Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша.
Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.
Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества.
Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики.
Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!"
Отметим, сегодня в Бишкеке ожидается несколько митингов: акция в поддержку Сооронбая Жээнбекова, митинг сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, мирный марш против ОПГ, а также мининг сторонников Садыра Жапарова.
Такое количество разнообразных протестных акций свидетельствует, что политическим силам в стране пока не удается договориться самостоятельно. В связи с этим, вероятно и появилось обращение Сооронбая Жээнбекова. Так глава государства дает понять оппозиции, что все их претензии к власти могут быть сняты законным путем, что вовсе необязательно ввергать страну в общественно-политический хаос. Однако, понятно, что все его предложения по легимитизации революционеров могут "погибнуть" в парламенте, некоторые члены которого также активно участвуют в нынешних событиях.
Что если инициатива президента будет принята обществом и политиками, то, скорее всего, дальше Кыргызстан будет двигаться по беларускому сценарию. Такой вариант приемлем для многих геополитических игроков, в том числе для Россия.