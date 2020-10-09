Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.55 - 93.92

Президент уйдет, когда события в стране вернутся в правовое русло

106  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ночь с 8 на 9 октября сделал официальное заявление. В нем говорится о его готовности уйти в отставку при определенных условиях.

Приводим полный текст президентского обращения.

"Дорогие соотечественники!

Политическая ситуация в стране достигла критической точки.

Для урегулирования сложившейся ситуации мы должны сделать следующие шаги.

Аннулированы результаты выборов в Жогорку Кенеш. Теперь должны быть назначены новые парламентские выборы. Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность.

Вместе с тем необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений. Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и Указ президента.

Я готов подписать соответствующие Указы, жду постановлений Жогорку Кенеша.

Для исполнения парламентариями своих обязанностей, правоохранительные органы должны обеспечить безопасность депутатов Жогорку Кенеша.

Дорогие соотечественники, как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества.

Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики.

Призываю все политические силы сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в обществе. Пусть Всевышний дарует мудрость и терпения всем политическим силам!"

Отметим, сегодня в Бишкеке ожидается несколько митингов: акция в поддержку Сооронбая Жээнбекова, митинг сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, мирный марш против ОПГ, а также мининг сторонников Садыра Жапарова.

Такое количество разнообразных протестных акций свидетельствует, что политическим силам в стране пока не удается договориться самостоятельно. В связи с этим, вероятно и появилось обращение Сооронбая Жээнбекова. Так глава государства дает понять оппозиции, что все их претензии к власти могут быть сняты законным путем, что вовсе необязательно ввергать страну в общественно-политический хаос. Однако, понятно, что все его предложения по легимитизации революционеров могут "погибнуть" в парламенте, некоторые члены которого также активно участвуют в нынешних событиях.

Что если инициатива президента будет принята обществом и политиками, то, скорее всего, дальше Кыргызстан будет двигаться по беларускому сценарию. Такой вариант приемлем для многих геополитических игроков, в том числе для Россия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392852
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, выборы, президент, #Выборы2020
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  