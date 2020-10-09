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Почему чекисты не признали самозванца

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- Анвар Ажиев
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Сегодня случилася очередной сокрушительный провал кыргызского Каттани. Генерал-майор Омурбек Суваналиев революционные будни начал с того, что сам себя назначил на пост исполняющего обязанности главы ГКНБ.

Однако коллектив не признал самозванца руководителем и прогнал его. Сейчас, насколько известно, обязанности главы ведомства временно будет исполнять заместитель председателя ГКНБ Талантбек Салиев.

В принципе, такое развитие ситуации закономерно. Когда в качестве заместителя секретаря Собвеза Суваналиев взял на себя руководство Госкомитетом национальной безопасности, то от него ждали решительных и здравых мер по урегулированию ситуации в стране, наведению порядка.

А чем занимался он? В основном, самопиаром. Он созвонился с главой ФСБ России, связался с руководством Комитета нацбезопасности Казахстана – и зачем-то разослал об этом пресс-релизы всем СМИ. Повел себя, как настоящий мент. Чекисты так громко не работают, не оповещают всех о каждом шаге ведомства, не пиарятся.

Пока ситуация в стране продолжала накаляться, Омурбек Суваналиев не сделал ничего для того, чтобы защитить город от мародеров, предоставив населению решать эту задачу самостоятельно.

С его стороны также не было никаких действий, которые можно было бы расценивать, как акции, направленные на защиту национальной безопасности страны. Он, в частности, всячески избегал контактов с лидерами политических сил, вместо того, чтобы, возможно, выступить модератором на их переговорах.

В принципе, это фирменный стиль Каттани. Когда начинает припекать и требуются осмысленные решения, он занимается чем попало. КВ 2010 году, когда в Оше воспламенилась война, вместо устранения ее последствий, он прикрылся политической отговоркой "референдум", бросил все и ушел. В этом весь Суваналиев.


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URL: https://www.vb.kg/392853
Теги:
выборы, митинг, переворот, революция, Кыргызстан, #Выборы2020, ГКНБ, Омурбек Суваналиев
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