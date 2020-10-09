Казахи про "своего агента" Бабанова и про людей, завязанных на контрабанде

Казахи выпустили очередную статью про разоблачения наших чиновников, работающих с соседями по принципу контрабанды. В статье открыто упоминается ряд известных имен, среди них и Омурбек Бабанов - один из кандидатов на премьерство. Статью опубликовал телеграмм-канал "Шежіре".

Редакция VB.KG приводит полностью мнение соседей "о казахском лобби в Кыргызстане". Орфография и стилистка сохранены полностью:

"Наш МИД выразил серьезную озабоченность "в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике". "Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Республики Казахстан - и нанесения ущерба имуществу этих предприятий", - сказало наше внешнеполитическое ведомство и напомнило, что компании из Казахстана инвестировали в Кыргызстан миллиард долларов. Кому наш обычно ленивый и неповоротливый МИД выражал свою озабоченность?

В Кыргызстане есть люди, тесно связанные с Казахстаном. По мнению некоторых кыргызским политиков, даже слишком тесно связанные. Самый известный - Омурбек Бабанов. В том, что Бабанов продвигает интересы Казахстана в соседней стране, уверена каждая собака. Три года назад выяснилось, что Бабанов даже документировался у нас в Таразе, едва гражданином Казахстана не стал.

Имя Бабанова связывают с "евразийской тройкой" - Алиджаном Ибрагимовым, Патохом Шодиевым и Александром Машкевичем, что неудивительно - эти достойные бизнесмены имеют немалые интересы в Кыргызстане. "Шежiре" об этом писал, и не раз. Более того, Бабанов попал в центр скандала, когда встречался с Булатом Утемуратовым, который был тогда спецпредставителем нашей страны в Кыргызстане. О чем они говорили - можно гадать, но по сайтам гуляла стенограмма, которую якобы вели во время их переговорах, и там упоминались кыргызские месторождения.

Так что с ним могут определенные сложности. Не в том смысле, что его будет сложно протащить на пост премьера, скажем. Он уже был главой правительства. А в том, что нашим будет со временем, может быть, труднее работать с Бабановым. Потому что протаскивать нужные решения через человека, которого уже называют казахским агентом, который жил и работал в Казахстане, будет проблематично. Именно из-за очень активной политической среды в Кыргызстане: легко залезть на место, и так же легко с него слететь.

Про легальный бизнес мы тоже писали. Но с Кыргызстаном многие наши деловые люди предпочитают торговать незаметно для таможенных и фискальных органов. Так прибыль больше, если вы не знали. И на той стороне они встречают бизнесменов, которые с таким подходов к делу полностью согласны. Вроде Шаршенбека Абдыкеримова, президента Национального олимпийского комитета Кыргызстана и основателя партии "Кыргызстан". У него водочный и мукомольный бизнесы, которые, как нетрудно догадаться, завязаны на поставки зерна из Казахстана.

Есть еще один видный спортивный деятель - Урматбек Самаев с погремухой "Чемпион", он числится вице-президентом Федерации кок-бору Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша от той же фракции "Кыргызстан". В 2019-м на стрелке в Токмоке разруливал конфликт между пацанами, не поделившими контрабандные ГСМ из Казахстана. А годом ранее все из-за той контрабанды задержали депутата от все той же фракции "Кыргызстан" Дамирбека Асылбека уулу. Он тоже спортсмен.

Мораль проста: почему мы знаем о кыргызских героях, которые поднимают бабло на торговле с Казахстаном, но так мало знаем о наших предпринимателях, делающих капиталы на том, что называется жаргонным словом "контрабас"? Неужели, потому что на кыргызском трафике наживаются не маргиналы, а уважаемые люди? Быть такого не может, наверняка, кыргызы сами все организовали. И у них мощное лобби в Казахстане. В селах Сортобе и Масанчи подвердят"