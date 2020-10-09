Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.55 - 93.92

У полпредства Чуйской области собираются люди. Возможен захват власти. Фото

529  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 9 октября, у здания аппарата полномочного представительства Чуйской области, что в Аламединском районе, начали собираться агрессивно настроенные люди. Возможен очередной захват власти. Сотрудники аппарата находятся в своих кабинетах, меж тем неизвестные мужчины ворвались в здание и, со слов очевидцев, "устраивают свои порядки".

Возле здания уже скопилось порядка ста человек. На вопросы журналиста VB.KG о цели своего прибытия и чьими сторонниками они являются отвечать отказываются, фото и видеосъемку вести запрещают.

Напомним, 6 октября стало известно, что полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев ушел в отставку якобы по собственному желанию. После этого для поддержания общественного порядка был создан областной координационный совет, в состав которого вошли около 40 человек.

Председателем совета был избран Турат Мадылбеков, а Азамат Мусакеев - исполняющим обязанности главы Чуйской области.

Теперь у административного здания периодически собираются две группы - сторонники ушедшего в отставку Алтынбека Намазалиева и сторонники Азамата Мусакеева.

Тем временем, жители Чуйской области выступают против захвата власти и просят остановить беспредел и войти в правовое русло.

"Государственные и муниципальные органы должны работать в штатном режиме во благо выхода из сложившейся сложной общественно-политической ситуации. Необходимо прекратить захват зданий и сеять панику в обществе. Распространение коронавируса продолжает расти, необходимо прийти к благоразумию", - призывают мирные граждане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392858
Теги:
митинг, правительство, самозахватчики, Чуйская область, Кыргызстан, беспредел, Алтынбек Намазалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  