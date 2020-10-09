У полпредства Чуйской области собираются люди. Возможен захват власти. Фото

Сегодня, 9 октября, у здания аппарата полномочного представительства Чуйской области, что в Аламединском районе, начали собираться агрессивно настроенные люди. Возможен очередной захват власти. Сотрудники аппарата находятся в своих кабинетах, меж тем неизвестные мужчины ворвались в здание и, со слов очевидцев, "устраивают свои порядки".

Возле здания уже скопилось порядка ста человек. На вопросы журналиста VB.KG о цели своего прибытия и чьими сторонниками они являются отвечать отказываются, фото и видеосъемку вести запрещают.

Напомним, 6 октября стало известно, что полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев ушел в отставку якобы по собственному желанию. После этого для поддержания общественного порядка был создан областной координационный совет, в состав которого вошли около 40 человек.

Председателем совета был избран Турат Мадылбеков, а Азамат Мусакеев - исполняющим обязанности главы Чуйской области.

Теперь у административного здания периодически собираются две группы - сторонники ушедшего в отставку Алтынбека Намазалиева и сторонники Азамата Мусакеева.

Тем временем, жители Чуйской области выступают против захвата власти и просят остановить беспредел и войти в правовое русло.

"Государственные и муниципальные органы должны работать в штатном режиме во благо выхода из сложившейся сложной общественно-политической ситуации. Необходимо прекратить захват зданий и сеять панику в обществе. Распространение коронавируса продолжает расти, необходимо прийти к благоразумию", - призывают мирные граждане.