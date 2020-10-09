Четыре партии выдвинули кандидатуру Бабанова в премьер-министры

Четыре политические партии "Ата Мекен", "Бир бол", "Республика" и "Реформа" выдвинули кандидатуру Омурбека Бабанова на должность премьер-министра КР.

А кандидата от "Ата Мекена" Тилека Токтогазиева на пост первого вице-премьер-министра.

Соответствующее решение озвучено сегодня. Политики считают, что Жогорку Кенеш должен рассмотреть все представленные кандидатуры объективно.

Напомним, накануне четыре партии "Ата Мекен", "Бир бол", "Республика" и "Реформа" объединились в альянс под названием "Последняя надежда" ("Акыркы умут") для формирования правительства народного доверия.

Ранее Садыр Жапаров заявил, что он является единственным легитимным премьер-министром КР. В то же время отставку Кубатбека Боронова еще не подписал президент Сооронбай Жээнбеков.