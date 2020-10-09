Кулов: Временный премьер должен пообещать, что навсегда уйдет из политики

"Если парламент не сможет собраться, то тогда президент обязан будет или создать временный Военный совет, или же своим указом назначить временный состав правительства". Об этом заявил политик Феликс Кулов.

Такое мнение он выразил в связи с "паническими слухами о готовящемся вооруженном противостоянии между разными политическими силами в борьбе за портфель премьер-министра".

"И якобы для этого все они стягивают в столицу своих вооружённых сторонников. И якобы сегодня решится, кто из них залезет на "трон". Некоторые стали предлагать в качестве примирительного компромиссного варианта, чтобы был назначен временный премьер-министр до проведения новых выборов. Хорошее предложение, но оно может быть и должно быть принято только лишь при соблюдении одного важного условия:

Тот, кто хочет стать временным премьер-министром пусть публично пообещает, что после ухода с должности более никогда не вернётся в политику, никогда не будет претендовать на высшие государственные должности, никогда не будет баллотироваться в депутаты, а также не просто выйдет из рядов своей партии, но и ликвидирует её как юридическое лицо. Иначе его обещанию не будет веры. Мы уже имеем примеры, когда люди обещали уйти из политики, но их партии продолжали свою деятельность под их негласным руководством. Такое же обещание должны дать все члены правительства.

Если парламент для принятия такого решения не сможет собраться, то тогда президент, пока ещё являющийся легитимным, обязан будет или создать временный Военный совет, о чем я предлагал раньше, или же своим указом назначить временный состав правительства при соблюдении указанных выше условий", - написал Кулов на своей странице в Facebook.