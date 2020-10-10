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Текебаев хочет вернуться в парламент

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- Анвар Ажиев
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По данным СМИ, в ЦИК поступило заявление лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева об отмене двух решений Центризбиркома от 2017 года о лишении его мандата депутата Жогорку Кенеша.

В своем заявлении в ЦИК Текебаев указывает, что в соответствии с постановлением Верховного суда от 21 августа 2019 года отменены приговоры первых двух инстанций по его уголовному делу. Он просит отменить ранее принятые решения ЦИК в отношении него и вернуть ему мандат депутата ЖК.

Напомним, в соответствии со статьей 73 Конституции, статьей 65 Конституционного закона "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша", статьей 3 Закона "О статусе депутата Жогорку Кенеша" предусматривается, что полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него.

Заседание ЦИК по этому вопросу состоится в ближайшие дни.

Это означает, что Омурбек Чиркешович, понял, что сегодня эпицентр политической жизни перемещается в Жогорку Кенеш, поэтому решил вернуться в игру, которая будет вестись на хорошо знакомом ему поле. В парламенте Текебаев всегда чувствовал себя как рыба в воде.

Если ему вернут мандат, то вплоть до новых выборов – а это несколько месяцев или даже больше, если депутаты все-таки затеют конституционную реформу - он получит в свое распоряжение парламентскую трибуну.

За это время Текебаев сможет восстановить свою разгромленную партию, реанимировать репутацию полического объединения, пополнить ряды своих сторонников.

Другой вопрос в том, что нынешний состав ЖК не способен к принятию судьбоносных решений. Он уже успел зарекомендовать себя как крайне непоследовательный, слабый, несамостоятельный. В событиях последних дней депутаты продемонстрировали, что даже в услрвиях сильнейшего политического кризиса работают как флюгеры - куда ветер дунет, туда и они. Так, они, например, приняли решение об импичменте президенту, о выдвижении кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьера, а теперь, видимо, не знают, что с ними делать.

На такую депутатскую команду крайне нельзя положиться ни в чем. Если парламент VI созыва продолжит работать в своем фирменном стиле - затянет с выборами, будет путаться в своих решениях, мы опять вернемся в точку обострения политических противостояний.


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URL: https://www.vb.kg/392878
Теги:
выборы, парламент, революция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, #Выборы2020, Омурбек Текебаев
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Комментарии
бишкек
10.10.2020, 11:40

как же вы старики надоели

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