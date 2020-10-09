В Бишкеке сторонники Бабанова собираются на марш против ОПГ (видео)

Он организован сторонниками партий "Ата Мекен", "Бир Бол", "Реформа". Собравшиеся граждане выступают за то, чтобы не допустить в системы госуправления представителей криминального мира. В частности, они считают Садыра Жапарова, занявшего дом правительства, человеком, связанным с ОПГ.

Участники марша выступают за то, чтобы новым премьер-министром стал Омурбек Бабанов.

Мы формируем новое техническое правительство. Мы договорились с Омурбеком Бабановым, что в нем будет много молодых людей, будет региональная представленность и гендерный баланс, - сказал Тилек Токтогазиев, который пару дней назад объявил себя премьер-министром, но сегодня был предложен на пост вице-премьер-министра.

На пост главы МВД они выдвигают Курсана Асанова, на председателя ГКНБ - Суваналиева.

Напомним, сегодня на старой площади проходит митинг сторонников Садыра Жапарова. У здания медиа-форума собираются сторонники Алмазбека Атамбаева.