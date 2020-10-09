Эркин Асрандиев: Пенсии, пособия и зарплаты должны выплачиваться

Несмотря на текущую ситуацию пенсии, пособия, заработные платы для работников бюджетной сферы должны выплачиваться в полном объеме. Об этом сказал и.о. вице-премьер-министра Эркин Асрандиев на совещании по обсуждению исполнения бюджета на 2020 год.

"Все расходы на 2021 год должны быть выстроены по степени важности. Статьи расходов, не имеющие необходимости срочного финансирования, будут временно приостановлены. Но обязательства по заработной плате работников бюджетной сферы и социальные выплаты будут исполнены. Также приоритетны расходы, связанные с преодолением пандемии и осенне-зимнего периода. У нас имеются задержки по некоторым пунктам, возникшие в связи с последними событиями, но средства на социальные выплаты имеются, и они будут доставлены до адресата", - сказал вице-премьер-министр.

В ходе совещания было отмечено, что следует предусмотреть новые инструменты по исполнению доходной части бюджета.

"Таможенная и налоговая службы играют основную роль в этом процессе. Одним из действенных механизмов достижения поставленных целей является внедрение системы фискализации. Это поможет не только в работе государственных органов и пополнении доходной части бюджета, но и облегчат работу предпринимателей. Что касается таможенной службы, то важно и здесь внедрить программы, которые показали неплохой результат в других странах", - сказал вице-премьер-министр.

Участники заседания отметили важность сохранения инвестиционных программ. Поэтому соответствующим государственным органам поручено вести контроль на этих объектах.

Напомним, сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства Кубатбека Боронова. Этот кабинет министров продолжит исполнять обязанности до избрания нового премьер-министра и правительства.