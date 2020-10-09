ЦИК назначит дату новых выборов. Некоторых кандидатов могут не допустить

До 6 ноября 2020 года Центральная избирательная комиссия примет решение о назначении повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Сообщается, что 6 октября 2020 года постановлением Центральной избирательной комиссии № 249 итоги голосования на избирательных участках на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года, признаны недействительными.

"Согласно части 1 статьи 38 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", в случае если выборы признаны недействительными и несостоявшимися, кандидат, политические партии по итогам голосования не избраны, назначаются повторные выборы. Повторные выборы в течение одного месяца назначаются Центральной избирательной комиссией и проводятся соответствующими избирательными комиссиями.

Центральная избирательная комиссия считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, в целях снижения рисков поствыборных кризисов принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога.

7 октября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла решение обратиться в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и просить рассмотреть в короткие сроки:

вопросы снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога; вопросы изменения порядка применения права смены избирательного адреса (заявление по форме 2), в части однократности смены избирательного адреса, запрета смены избирательного адреса в пределах одной области, а также завершения приема заявлений за 30 дней до дня голосования; вопросы законодательного регулирования участия в повторных выборах политических партий, действия которых послужили основанием для признания недействительными результатов выборов.

Также решено направить в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел Кыргызской Республики поступившее в ЦИК КР заявление 12 политических партий - "Бир Бол", "Чон Казат", "Республика", "Мекенчил", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Ата Мекен", "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Ордо", "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов", "Социал Демократы", в котором они указывают на нарушения со стороны партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" - для дачи правовой оценки указанных в заявлении нарушений со стороны данных партий.

При этом фото- и видеоматериалы, доказывающие указанные нарушения, ЦИК рекомендует заявителям предоставить в Генпрокуратуру и МВД.

При этом Центральная избирательная комиссия отмечает, что конституционным Законом предусмотрен запрет на участие в повторных выборах в отношении кандидатов, чьи действия послужили основанием для признания выборов недействительными. Вопросы участия в повторных выборах политических партий, допускавших нарушения в ходе выборов, требуют законодательного регулирования", - говорится в сообщении ЦИК КР.