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ГКНБ предупредил организаторов митингов о возможных последствиях

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- Екатерина Улитина
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Поступающая в ГКНБ КР оперативная информация свидетельствует о попытках отдельных сил организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны.

В связи с чем личный состав ГКНБ и МВД КР переведен на усиленный вариант несения службы, образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.

ГКНБ КР считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране об усилении предпринимаемых органами национальной безопасности мерах, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в республике.

Имеющиеся данные дают основания полагать, что организация различных митингов, в данной ситуации, могут спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.


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URL: https://www.vb.kg/392884
Теги:
ГКНБ, митинг, уголовная ответственность, Кыргызстан
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