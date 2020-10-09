Колонна во главе с Атамбаевым выдвинулась к Белому дому

Люди, собравшиеся у здания "Форум" выдвинулись на центральную площадь. Колонну возглавит бывший президент Алмазбек Атамбаев.

У здания "Форум" он появился вместе с Омурбеком Бабановым.

В ходе выступления бывший президент заявил, что единственное, в чем виноват перед народом, что "был слишком доверчивым".

- Я жалею, что не отсидел эти год и три месяца до того, как стал президентом. Я был слеп и прошу прощения", - сказал Атамбаев.

Он назвал преступниками Сооронбая Жээнбекова и семью Матраимовых, а также заявил, что Жээнбеков не является легитимным президентом.

Прямая трансляция событий по ссылке.