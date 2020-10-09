"Власть должна быть распределена не по принципу у кого больше сторонников"

Уважаемые кыргызстанцы, лидеры политических партий! 5 октября предварительные итоги парламентских выборов вызвали массовое недовольство граждан, и с тех пор обстановка в стране остается напряженной. Ситуация крайне непростая. Такое заявление сделал Мыктыбек Абдылдаев - новый спикер ЖК.

Он отметил, что "считаем, что заявление президента Сооронбая Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом".

"Теперь перед нами стоит задача в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание Жогорку Кенеша, и тем самым, вернуть страну в правовое поле. Для этого, необходимо чтобы парламент мог работать в условиях отсутствия давления со стороны различных сил, заинтересованных в продвижении своих кандидатов на должность премьер-министра. Власть должна быть распределена не по принципу у кого много сторонников, а в рамках норм, чётко прописанных в Конституции КР.

Поэтому, в целях сохранения мира и стабильности в стране, прошу провести разъяснительные работы среди своих сторонников. За последние два дня, в результате переговоров между лидерами фракций и группами депутатов, стороны пришли к консенсусу и обозначили, что готовы прийти к единому решению по выходу из сложившейся ситуации.

На данном этапе очень важно провести заседание Жогорку Кенеша в условиях обеспечения безопасности депутатов и свободного выражения их позиций. Государству предстоит пройти через тяжёлые испытания. На данный момент, перед страной стоит ряд вызовов – обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, подготовительные работы к зимнему периоду, оживление экономики государства и подготовка ко второй волне пандемии. Все это зависит от вопроса сохранения мира, стабильности и единства в нашей стране. Я прошу каждого из вас объединиться, оставив политические амбиции, ради целостности страны и мирной жизни нашего народа", - говорится в обращении Абдылдаева к парламенту и партиям.