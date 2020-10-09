Бакетаев пояснил, как противоборствующим сторонам избежать кровопролития

По предварительной информации в Кыргызстане возможны вооруженные столкновения. Так уже появилась информация, что противоборствующие стороны запасаются оружием.

В этой связи политолог Бакыт Бакетаев убежден, что лидеры противоборствующих сторон, которых выдвигают в премьер-министры, должны отказаться от этой должности.

- Я бы не советовал ни Садыру Жапарову, ни Омурбеку Бабанову, ни кому-либо из их сторонников занимать кресло премьер-министра. Очевидно же, что если Садыр Жапаров станет главой правительства, то его противники не успокоятся, тоже самое касается и Бабанова. Нужно временно назначить премьер-министром нейтральную фигуру, а всем вышеперечисленным лицам просто готовиться к выборам. Тогда законность будет соблюдена, и можно будет избежать кровопролития, - сказал политолог.