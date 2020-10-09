Не из-за коронавируса: президент Жээнбеков ввел в Бишкеке режим ЧП

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал Указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В сообщении говорится, что режим чрезвычайного положения вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков и в соответствии со статьей 15, с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики и статьями 3, 4, 7, 8 конституционного Закона Кыргызской Республики "О чрезвычайном положении" исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек".

Режим ЧП вводится на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года.

Комендантом назначен заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

В рамках ЧП:

1) будет введен комендантский час,

2) введен особый режим въезда и выезда граждан;

3) введен запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;

4) к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, будут привлечены подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) вводится запрет проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) будут выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) вводится запрет на увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) введут контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

10) а также особые правила пользования связью;

11) будет ограничено движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

12) будут проверять документы в местах массового скопления граждан.

Президентский Указ вступает в силу с момента подписания.