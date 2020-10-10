В Москве ощутили нехватку трудовых мигрантов

Власти Москвы отмечают нехватку трудовых мигрантов, причиной оттока которых стала пандемия. Об этом заявил вице-мэр российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, большое количество трудовых мигрантов работало на стройках и в сфере ЖКХ. И в связи с уменьшением количеств таких работников это в некоторых случаях приводит к смещению сроков по реализации тех или иных проектов.

"Мы уже получаем сигналы от бизнеса, от строительной отрасли в первую очередь, о дефиците трудовых ресурсов", - отметил Ефимов. Он считает, что такое положение дел связано с сохраняющимся закрытием границ.

Правда, по словам вице-мэра, в целом мигрантов, которые остались в городе, пока достаточно, например, для уборки улиц и объектов, реализации основных строительных проектов.

Согласно недавнему исследованию ученых Высшей школы экономики "Коронавирус и трудовая миграция", более половины трудовых мигрантов, которые потеряли работу и не смогли уехать на родину из-за пандемии, решили остаться в России навсегда. Пик безработицы пришелся на апрель, тогда безработными стала треть приезжих. При этом почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить их и собираются работать вместо них дворниками или строителями. Половина опрошенных считают, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен. В свою очередь, восемь процентов заявили, что иностранные работники помогают поддерживать экономику.

На ряде строительных объектов в Москве и других регионах страны и в период пандемии продолжали трудиться, в том числе, рабочие из Кыргызстана. Так, они приняли участие в возведении большого инфекционного комплекса для больных коронавирусом в поселении Вороновское Новой Москвы. Этот объект, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, был построен в рекордно короткий срок – за месяц и уже с конца апреля начал прием пациентов.