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Тилек Токтогазиев получил ранение (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Тилек Токтогазиев сегодня на митинге получил ранение. Видео об этом прислали очевидцы.

Где и когда именно был сделан этот видеоролик неизвестно. Подробностей пока нет.

Также стало известно, что сегодня на площади ранение камнем получил телохранитель Темира Сариева.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо проходил митинг с участием сторонников партий СДПК, Республика, Бир-бол, Ата-Мекен. Перед собравшимися выступили Омурбек Баранов, здесь же присутствовали Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев, Тилек Токтогазиев.

Позже их прогнали с площади сторонники Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/392898
Теги:
митинг, ранение, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо
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