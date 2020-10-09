В Бишкек прибыла военная техника

В Бишкек прибыла колонна спецтехники. Помимо нее, под военные нужды отданы инкассаторские машины. Видео в телегамм-каналы прислали очевидцы.

Напомним, Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения. Указание дал президент Сооронбай Жээнбеков.

С завтрашнего дня в стране будет введено Чрезвычайное положение. Это связано с тем, что для введения режима ЧП необходимо согласие парламента.