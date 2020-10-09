Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.55 - 93.92

В Бишкек прибыла военная техника

329  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкек прибыла колонна спецтехники. Помимо нее, под военные нужды отданы инкассаторские машины. Видео в телегамм-каналы прислали очевидцы.

Напомним, Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения. Указание дал президент Сооронбай Жээнбеков.

С завтрашнего дня в стране будет введено Чрезвычайное положение. Это связано с тем, что для введения режима ЧП необходимо согласие парламента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392903
Теги:
военная служба, массовые беспорядки, чрезвычайные ситуации
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  