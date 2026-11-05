В Бишкеке школьники почтили память погибших детей в Иране

В школе имени Имама Хомейни в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню школьника, который ежегодно отмечается в Иране 4 ноября.

В мероприятии приняли участие посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голамхосейн Ядегари, представители культурного представительства Ирана, иранские и афганские учащиеся, преподаватели и родители школьников.

Праздничная программа началась с памятной церемонии у здания посольства Ирана в Бишкеке. Учащиеся возложили цветы к фотографиям погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб и почтили их память молитвой.

Выступая перед собравшимися, посол Голамхосейн Ядегари поздравил школьников с праздником и рассказал об историческом значении этой даты.

По его словам, 4 ноября в Иране отмечается не только День школьника, но и Национальный день борьбы с мировой тиранией. Памятная дата связана с событиями 1978 года, когда школьники Тегерана выступили против правящего режима.

Дипломат подчеркнул, что этот день символизирует мужество и самоотверженность молодого поколения, участвовавшего в борьбе за независимость и свободу страны.

Отдельное внимание посол уделил гибели учащихся школы "Шаджаре Тайебе" в Минабе. Он возложил ответственность за произошедшее на США, назвав случившееся преступлением.

По словам дипломата, правовые и судебные органы Ирана намерены добиваться расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.