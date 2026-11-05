Погода
$ 87.43 - 87.81
€ 97.30 - 98.30

В Бишкеке школьники почтили память погибших детей в Иране

357  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В школе имени Имама Хомейни в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню школьника, который ежегодно отмечается в Иране 4 ноября.

В мероприятии приняли участие посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голамхосейн Ядегари, представители культурного представительства Ирана, иранские и афганские учащиеся, преподаватели и родители школьников.

Праздничная программа началась с памятной церемонии у здания посольства Ирана в Бишкеке. Учащиеся возложили цветы к фотографиям погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб и почтили их память молитвой.

Выступая перед собравшимися, посол Голамхосейн Ядегари поздравил школьников с праздником и рассказал об историческом значении этой даты.

По его словам, 4 ноября в Иране отмечается не только День школьника, но и Национальный день борьбы с мировой тиранией. Памятная дата связана с событиями 1978 года, когда школьники Тегерана выступили против правящего режима.

Дипломат подчеркнул, что этот день символизирует мужество и самоотверженность молодого поколения, участвовавшего в борьбе за независимость и свободу страны.

Отдельное внимание посол уделил гибели учащихся школы "Шаджаре Тайебе" в Минабе. Он возложил ответственность за произошедшее на США, назвав случившееся преступлением.

По словам дипломата, правовые и судебные органы Ирана намерены добиваться расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462852
Теги:
дети, Иран, погибшие, посольство, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  