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По ситуации в Кыргызстане высказались в России и Беларуси

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- Евгений Денисенко
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Москва продолжит контакты с Бишкеком и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о происходящем в КР, Песков сказал: "Это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность, запутанность и хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии".

"Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По поводу конфликта в Кыргызстане высказался и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Выступая на совещании по актуальным вопросам во Дворце Независимости в Минске, он заявил: "В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центральноазиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя".

По мнению Лукашенко, в событиях в Нагорном Карабахе и Кыргызстане, "как и в нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки внешнего управления".

"К слабой вертикали власти в Кыргызстане, - с читает президент Беларуси, - добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. Это все спутники безвластия. Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить. Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно".

Александр Лукашенко также назвал еще одну причину, "почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, - это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений".


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URL: https://www.vb.kg/392904
Теги:
Беларусь, революция, Россия, Кыргызстан, Александр Лукашенко
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