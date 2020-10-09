Депутаты ЖК соберутся на заседания Жогорку Кенеша. Обещали кворум

Завтра, 10 октября, депутаты Жогорку Кенеша планируют собраться на заседание Жогорку Кенеша. Оно пройдет в госрезиденции. Об этом сообщил новый спикер Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам,кворум будет собран в ближайшие сутки.

- С утверждением указа о введении режима Чрезвычайной ситуации затягивать нельзя, так как законом прописаны сроки утверждения. Также депутаты обсудят ситуацию в стране и все проблемы. Многие уже готовы собраться, - отметили подчеркнул Абдылдаев.

Напомним, режим ЧП должны ввести на территории столицы Кыргызстана с 10 октября. Также будет действовать и комендантский час в ночное время.