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Депутаты ЖК соберутся на заседания Жогорку Кенеша. Обещали кворум

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- Виктория Гунгер
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Завтра, 10 октября, депутаты Жогорку Кенеша планируют собраться на заседание Жогорку Кенеша. Оно пройдет в госрезиденции. Об этом сообщил новый спикер Мыктыбек Абдылдаев.

По его словам,кворум будет собран в ближайшие сутки.

- С утверждением указа о введении режима Чрезвычайной ситуации затягивать нельзя, так как законом прописаны сроки утверждения. Также депутаты обсудят ситуацию в стране и все проблемы. Многие уже готовы собраться, - отметили подчеркнул Абдылдаев.

Напомним, режим ЧП должны ввести на территории столицы Кыргызстана с 10 октября. Также будет действовать и комендантский час в ночное время.


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URL: https://www.vb.kg/392908
Теги:
парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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