Омбудсмен Токон Мамытов призвал Жогорку Кенеш "остановить развал страны"

Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов выступил с "Обращением ко всем политическим силам страны", в котором предупреждает: "Страна сейчас у опасного рубежа, за которым лишь хаос и разруха".

- Чтобы этого не допустить, все еще легитимному органу государственной власти – Жогорку Кенешу VI созыва – необходимо четко осознать всю ответственность за будущее Кыргызстана и всех его граждан. Депутатам Жогорку Кенеша VI созыва необходимо собраться в полном составе и утвердить новое правительство, а также проявить мудрость и корректность для того, чтобы проложить крепкий мост взаимопонимания между противоборствующими политическими силами, объединениями и партиями. Сегодня, как никогда прежде, народу Кыргызстана требуется ваша ответственность перед всеми гражданами республики и перед будущим нашей Родины. ОСТАНОВИТЕ РАЗВАЛ СТРАНЫ! – требует от парламентариев акыйкатчы Мамытов.

Он призывает все политические силы страны остановить накал обстановки, найти в себе силы справиться с личными обидами и взаимными претензиями.

- Сейчас именно на вас лежит вся ответственность за будущее Кыргызстана и за то, смогут ли люди верить не только вам, вашим уверениям и обещаниям, но и в государство в целом! Но если вы не сможете найти мирный и общий язык друг с другом, то как вы будете отстаивать интересы народа и государства? Как вы будете развивать экономику страны и улучшать жизнь ее граждан, если между вами не будет согласия и взаимопонимания? Переступив крайнюю черту, уже не будет Кыргызстана, как независимого суверенного государства. Ситуация грозит скатиться до точки невозврата. Если сейчас не остановиться, то уже не будет единого государства, будет перечеркнуто всё, чего наши предки сумели добиться за минувшее столетие, - настаивает акыйкатчы (омбудсмен).

Справочно . Токон Мамытов родился 18 декабря 1953 года в Рыбачьем Иссык-Кульской области, имеет три образования: Пржевальский государственный педагогический институт, математический факультет, учитель математики; Высшие курсы КГБ СССР (Минск), спецфакультет; Краснознаменный институт КГБ СССР имени Андропова (Москва), спецфакультет. Кандидат политических наук, автор 4-х монографий.

Деятельность:

1980 – 2009 гг. – служба в органах КГБ-СНБ-ГКНБ и Государственной пограничной службы КР.

2010 – 2013 гг. – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2013 – 2015 гг. – председатель Государственной пограничной службы КР, губернатор Иссык-Кульской области КР, вице-премьер-министр КР, председатель правления ОАО "Кыргызалтын".

Имеет воинское звание генерал-лейтенант и классный чин государственный советник государственной службы 2-го класса.