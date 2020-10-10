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Без погромов и мародерств. Ночь в Бишкеке прошла спрокойно

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- Екатерина Улитина
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Прошедшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, не было зафиксировано случаев погромов и мародерств. Об этом сообщает ГУВД города Бишкека.

В Бишкеке все спокойно. Каких-либо фактов погромов и мародерства обнаружено и зафиксировано не было.

Ночные патрули состоящие из бишкекских милиционеров, военнослужащих и народных дружинников несли службу по предотвращению и пресечению возможных проявлений нарушений и преступлений. Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегические важные объекты под надёжной охраной.


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URL: https://www.vb.kg/392917
Теги:
ГУВД, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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