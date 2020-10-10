Без погромов и мародерств. Ночь в Бишкеке прошла спрокойно

Прошедшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, не было зафиксировано случаев погромов и мародерств. Об этом сообщает ГУВД города Бишкека.

В Бишкеке все спокойно. Каких-либо фактов погромов и мародерства обнаружено и зафиксировано не было.

Ночные патрули состоящие из бишкекских милиционеров, военнослужащих и народных дружинников несли службу по предотвращению и пресечению возможных проявлений нарушений и преступлений. Общественная безопасность граждан под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегические важные объекты под надёжной охраной.