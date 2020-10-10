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Семь человек пострадали после стычки на площади в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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После стычки на площади "Ала-Тоо" в больницы обратились семь человек. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Национальный госпиталь поступили шесть человек, из них двое госпитализированы, четверо после осмотра врача были отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще один человек обратился за помощью в Чуйскую областную больницу. Он проходит лечение амбулаторно.

Напомним, 9 октября на площади Ала-Тоо между сторонниками двух кандидатов в премьер-министры Садыра Жапарова и Омурбека Бабанова произошла стычка. Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков и Омурбек Бабанов заявили, что них было совершенно покушение. Милиция начала расследование.


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URL: https://www.vb.kg/392918
Теги:
Минздрав, Омурбек Бабанов, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, премьер-министр
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