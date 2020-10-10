Семь человек пострадали после стычки на площади в Бишкеке

После стычки на площади "Ала-Тоо" в больницы обратились семь человек. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Национальный госпиталь поступили шесть человек, из них двое госпитализированы, четверо после осмотра врача были отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще один человек обратился за помощью в Чуйскую областную больницу. Он проходит лечение амбулаторно.

Напомним, 9 октября на площади Ала-Тоо между сторонниками двух кандидатов в премьер-министры Садыра Жапарова и Омурбека Бабанова произошла стычка. Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков и Омурбек Бабанов заявили, что них было совершенно покушение. Милиция начала расследование.