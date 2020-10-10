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О ситуации в Кыргызстане говорили в Совбезе России

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- Евгений Денисенко
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События в Кыргызстане стали одной из тем, поднятых на совещание президента России с постоянными членами Совета Безопасности страны. Оно прошло 9 октября в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Открывая совещание, Владимир Путин, как сообщается, сказал: "Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии. Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе".

Президент рассказал участникам совещания, в частности, о своих телефонных разговорах с лидерами Азербайджана и Армении. Кроме того, по информации российских СМИ, говорили о положении дел в Кыргызстане. Отмечена важность скорейшей стабилизации ситуации, чтобы предотвратить скатывание страны в хаос.

Напомним, что в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что российская сторона будет и дальше осуществлять контакты с кыргызстанской, "пытаясь нащупать почву под ногами". "Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию", - заявил Песков.


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URL: https://www.vb.kg/392921
Теги:
Россия, Кыргызстан, совбез
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