Вместо того, чтобы подняться над развернувшейся сегодня в стране схваткой за власть, и спокойно наблюдать за действиями своих противников, Омурбек Бабанов почему-то упорно лезет в политическую петлю.

Вчера в Youtube залили видео событий на центральной площади Бишкека. Очевидец снял, как как охрана уводит с места происшествия нескольких человек, среди них Омурбек Бабанов. Судя по видео, толпа напала на него и избила.

Тем же вечером в СМИ и социальных сетях было распространено видеообращение политика по поводу случившегося.

- Я никогда не рвался быть премьером или президентом. Хотел, чтобы все было в рамках закона, поскольку 5 октября вышла молодежь. Сколько людей ранили! Несмотря на это, молодые люди вышли отстаивать справедливость, - сказал Бабанов.

Нужно отметить, что VB.KG не раз писала, что по некоторым прогнозам, политическим и астрологическим, возвращение Омурбека Бабанова в политику на данном временном этапе – фальстарт. К примеру, известная ясновидящая Светлана Тойгонбаева в своем прогнозе по поводу будущего политика заявила, что не видит Бабанова во власти. - Его не пропустят, - сказала Тойгонбаева.

На этом видео Омурбек Токтогулович выглядит, скажем так, растерянным. Похоже весь этот революционный адреналин не для него. Это Атамбаев может весело смеяться, рассматривая дырки от пуль на своем авто, а Бабанов же из другого теста.

Безусловно, он сильный, харизматичный лидер, способный вести за собой массы. Но в то же время он политик других обстоятельств. Он из тех, кто не станет обострять ситуацию, особенно, когда грозит столкновениями между людьми.

Помните, как он поступил после президентских выборов 2017 года? Бабанов пришел в гонке вторым, у него была масса сторонников, которые готовы были ради своего кандидата пойти на самые решительные меры. Однако тогда политик предпочел не идти на крайности, не подводить страну к грани очередной революции.

В общем, совершенно непонятно, зачем вообще ему нужен был альянс с Атамбаевым. Этот союз ничего хорошего ему не дал. Хуже того, он уничтожил политическое кредо Омурбека Бабанова.

Надо понимать, что у него в Кыргызстане есть множество верных сторонников. И эти люди, симпатизирующие ему как политическому лидеру, не одобряют ни Атамбаева, ни Жапарова, ни действующей власти. Зато в Бабанове они, вплоть до последних событий, видели альтернативную силу, способную законным путем привести страну к процветанию.

Понятно, что сейчас должность и.о. премьер-министра – суперполитическая. Однако столь же, очевидно, что любой политик, который займет ее, скорее всего, сгорит в пламени конфликтов за власть, которые, судя по всему, в ближайшее время не закончатся. И вообще сегодня для того, чтобы усидеть в премьерском кресле хоть недолго, нужна поддержка всех политических элит страны или, по крайней мере, большинства подобных.

Самым мудрым решением для Омурбека Бабанова было бы выждать весь нынешний хаос. Собраться с силами, привлечь сторонников. Ведь он же видел результаты выборов: "Республика", которая шла на голосование с достаточно сильной программой, не смогла преодолеть даже семипроцентный барьер. И это несмотря на то, что никто не мешал людям делать свой выбор в пользу бабановской партии.

Получается, что Омурбек Токтогулович поторопился. Если бы он набрался терпения, то позже смог бы вернуться в политическое поле и выступить в качестве объединителя, прогрессивного реформатора, лидера, который способен изменить Кыргызстан к лучшему. Теперь же, не совсем понятно, как дальше будет складываться его политическая карьера.