Выяснилось, кто стрелял в Атамбаева

Выяснилось, кто стрелял в автомобиль бывшего президента Алмазбека Атамбаева. По крайней мере, судя по фотографиям и видео в соцсетях, предположительно стрельбу открыл человек из окружения самого Атамбаева. Для сравнения приводим сами фотографии.

С какой целью был разыгран весь этот спектакль с покушением догадаться не трудно. Зная склонность Атамбаева к политическим авантюрам можно предположить, что он и его окружение хотели выставить себя жертвами режима. Как говорится, для достижения цели все средства хороши. А цель у Атамбаева сейчас одна и со мною многие согласятся – всепоглощающая месть.

Выдала это желание и его выступление возле "Медиа Форума". В своей речи он, казалось бы, говорил о многом: о ситуации в стране, своих ошибках и т.д. и т.п. При этом вместо того, чтобы призывать собравшихся к спокойствию, к единству во благо мира, он призывал захватить власть и главное, взять ГКНБ КР. На последнем ведомстве он даже подробнее остановился, рассказав очень много подробностей, кто и как там работает.

Исходя из этого можно прийти к выводу, что Атамбаев под видом "терпилы" хотел обратно взять власть в свои руки и самое главное, рассчитаться со всеми своими "врагами", в том числе и из ГКНБ.

В любом случае, если бы у него была цель работать ради процветания Кыргызстана, то он вел бы себя совершенно по-другому и соответственно говорил бы другие слова.