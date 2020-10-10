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В госрезиденции собирается сессия ЖК. Сторонники Жапарова уже празднуют

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- Екатерина Улитина
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На митинге у Дома правительства продолжается митинг сторонников Садыра Жапарова, который претендует на пост премьер-министра.

Собравшимся людям сообщили, что в госрезиденции начинается заседание Жогорку Кенеша, на котором ожидается голосование по утверждению премьер-министра. Туда выехал Садыр Жапаров. Ведущие митинга попросили людей не расходиться и дождаться результатов депутатского голосования.

Собравшиеся отметили новость танцами.

В это же время на площади Ала-Тоо прошел развод силовиков и дружинников. Сторонники Жапарова пришли туда и выкрикивали имя своего лидера.

Между тем, депутат Аида Касымалиева предложила выбрать альтернативного человека на пост главы правительства.


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URL: https://www.vb.kg/392930
Теги:
митинг, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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