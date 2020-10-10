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По делу о массовых беспорядках задержан Алмазбек Атамбаев

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- Екатерина Улитина
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По делу о массовых беспорядках задержан Алмазбек Атамбаев, Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д.

В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/392931
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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