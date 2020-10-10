Комендатура выпустила первый приказ: Комендантский час и ограничения связи

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал приказ о мерах чрезвычайного положения в Бишкеке.

Комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и иностранных лиц за исключением государственных и муниципальных служащих.

Особый режим въезда и выезда на территорию Бишкека

Запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, ограничение на продажу алкоголя с 18.00 до 9.00. Ограничение на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также других массовых мероприятий Использование множительной техники , а также радио и телепередающей аппаратуры, аудио и видеотехники, если эти средства могут использоваться для нагнетания обстановки.

Комендатура города Бишкек вправе: