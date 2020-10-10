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Комендатура выпустила первый приказ: Комендантский час и ограничения связи

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- Екатерина Улитина
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Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал приказ о мерах чрезвычайного положения в Бишкеке.

Комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и иностранных лиц за исключением государственных и муниципальных служащих.

Особый режим въезда и выезда на территорию Бишкека

  1. Запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, ограничение на продажу алкоголя с 18.00 до 9.00.
  2. Ограничение на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также других массовых мероприятий
  3. Использование множительной техники , а также радио и телепередающей аппаратуры, аудио и видеотехники, если эти средства могут использоваться для нагнетания обстановки.

Комендатура города Бишкек вправе:

  1. Привлекать граждан к охране общественного порядка, стратегических объектом и объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения
  2. Временно выселять граждан и микрорайоннов, опасных для проживания с обязательным предоставлением им других стационарных и временных жилых помещений
  3. Запрещать отдельным гражданам на определенный срок свою квартиру или дом
  4. Вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции
  5. Устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности
  6. Запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительной причине
  7. Вводить особые правила пользования связью
  8. Ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр
  9. Приостанавливать деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки.
  10. Проверять документы в местах массового скопления граждан
  11. Регулировать проведение частных мероприятий (свадьба, дни рождения и так далее)
  12. Регулировать проведение финансовых мероприятий


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URL: https://www.vb.kg/392932
Теги:
чрезвычайные ситуации, Бишкек
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