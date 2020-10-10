Комендатура выпустила первый приказ: Комендантский час и ограничения связи

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев подписал приказ о мерах чрезвычайного положения в Бишкеке.
Комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00 для всех граждан и иностранных лиц за исключением государственных и муниципальных служащих.
Особый режим въезда и выезда на территорию Бишкека
- Запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, ограничение на продажу алкоголя с 18.00 до 9.00.
- Ограничение на проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также других массовых мероприятий
- Использование множительной техники , а также радио и телепередающей аппаратуры, аудио и видеотехники, если эти средства могут использоваться для нагнетания обстановки.
Комендатура города Бишкек вправе:
- Привлекать граждан к охране общественного порядка, стратегических объектом и объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения
- Временно выселять граждан и микрорайоннов, опасных для проживания с обязательным предоставлением им других стационарных и временных жилых помещений
- Запрещать отдельным гражданам на определенный срок свою квартиру или дом
- Вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции
- Устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности
- Запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительной причине
- Вводить особые правила пользования связью
- Ограничить движение транспортных средств и проводить их досмотр
- Приостанавливать деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки.
- Проверять документы в местах массового скопления граждан
- Регулировать проведение частных мероприятий (свадьба, дни рождения и так далее)
- Регулировать проведение финансовых мероприятий