В трудное для страны время президенту нельзя уходить

Вопрос ухода Сооронбая Жээнбекова с поста президента больше не стоит. Глава государства фактически снял все претензии оппозиции в свой адрес.

Сооронбай Жээнбеков сумел сохранить общественно-политическую стабильность в Кыргызстане в непростых условиях и вернуть события в более-менее правовое русло.

Кроме того, президент отменил итоги выборов, спровоцировавшие акции протестов. Дату нового голосования, скорее всего, назовут в ближайшее время. Решение по этому поводу примет ЦИК.

Это означает, что у всех политических партий, претендующих на мандаты в ЖК, появится возможность провести новую выборную кампанию по привлечению симпатий электората. При этом, из большой игры выбыл главный раздражитель оппозиционеров – Матраимовы. Это уже само по себе должно снизить политическую напряженность.

Также президент отправил в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создало законные основания для новых назначений. И, теперь, когда будет избран новый глава кабинета министров, то, не исключено, может начаться конституционная реформа. Для того, чтобы обеспечить устойчивость нового правительства и довести дело до конца, также необходимо, чтобы президент продолжал работать.